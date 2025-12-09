|
09.12.2025 15:24:38
Maschinenbauer Voith will bis zu 2.500 Stellen streichen
HEIDENHEIM AN DER BRENZ (dpa-AFX) - Beim schwäbischen Maschinenbauer Voith könnte gut ein Zehntel der Mitarbeiter den Job verlieren. Im Rahmen von Anpassungen werde eine Reduzierung von bis zu 2.500 Stellen erwartet, teilte das Familienunternehmen aus Heidenheim an der Brenz mit./jwe/DP/jha
