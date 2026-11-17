Masco Aktie
WKN: 856632 / ISIN: US5745991068
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17.11.2026 22:30:02
Masco: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Masco (NYSE:MAS) raised its full-year earnings expectations following expanded profit margins and sales growth across its North American plumbing business. Category-leading brands give the home improvement product maker pricing power, buffering bottom-line returns against a sluggish housing market. Cost reductions and capital discipline continue to protect profitability while existing home sales remain low.
Three takeaways from management's comments highlight where the business is headed.
Plumbing products generated higher sales as pricing discipline and volume gains lifted North American revenue by 8% in local currency. The Delta brand continues to capture market share across retail, wholesale, and digital sales channels.
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|Masco Corp.
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