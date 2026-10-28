Masco Again Boosts FY26 Outlook; Shares Up 4.9% - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Wednesday, Masco Corp. (MAS) raised its earnings and adjusted earnings guidance for the full-year 2026, based on the strength of its operational performance year-to-date.

For fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $4.51 to $4.61 per share and adjusted earnings in the range of $4.65 to $4.75 per share.

Previously, the company expected earnings in the range of $4.21 to $4.41 per share and adjusted earnings in the range of $4.40 to $4.60 per share.

Masco's Board of Directors declared a quarterly dividend of $0.32 per share, payable on November 23, 2026 to shareholders of record on November 6, 2026.

In Wednesday's pre-market trading, MAS is trading on the NYSE at $78.82, up $3.65 or 4.86 percent.

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