Masco Aktie
WKN: 856632 / ISIN: US5745991068
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28.10.2026 12:38:41
Masco Again Boosts FY26 Outlook; Shares Up 4.9% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Wednesday, Masco Corp. (MAS) raised its earnings and adjusted earnings guidance for the full-year 2026, based on the strength of its operational performance year-to-date.
For fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $4.51 to $4.61 per share and adjusted earnings in the range of $4.65 to $4.75 per share.
Previously, the company expected earnings in the range of $4.21 to $4.41 per share and adjusted earnings in the range of $4.40 to $4.60 per share.
Masco's Board of Directors declared a quarterly dividend of $0.32 per share, payable on November 23, 2026 to shareholders of record on November 6, 2026.
In Wednesday's pre-market trading, MAS is trading on the NYSE at $78.82, up $3.65 or 4.86 percent.
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