Masco: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Masco hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,850 USD im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,91 Prozent auf 1,79 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,793 USD sowie einem Umsatz von 1,82 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,86 USD. Im Vorjahr hatte Masco 3,76 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,40 Prozent auf 7,83 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 7,56 Milliarden USD gelegen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 3,93 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 7,58 Milliarden USD festgelegt.

