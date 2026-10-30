Masco: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Masco stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Masco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,900 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Masco 1,97 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at