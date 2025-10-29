Masco Aktie

WKN: 856632 / ISIN: US5745991068

29.10.2025 12:21:32

Masco Corp. Q3 Profit Increases, But Misses Estimates

(RTTNews) - Masco Corp. (MAS) announced earnings for its third quarter that Increased from the same period last year but missed the Street estimates.

The company's earnings totaled $189 million, or $0.90 per share. This compares with $167 million, or $0.77 per share, last year.

Excluding items, Masco Corp. reported adjusted earnings of $204 million or $0.97 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $1.03 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period fell 3.3% to $1.917 billion from $1.983 billion last year.

Masco Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $189 Mln. vs. $167 Mln. last year. -EPS: $0.90 vs. $0.77 last year. -Revenue: $1.917 Bln vs. $1.983 Bln last year.

