Masco Corp. Q3 Profit Increases, But Misses Estimates
(RTTNews) - Masco Corp. (MAS) announced earnings for its third quarter that Increased from the same period last year but missed the Street estimates.
The company's earnings totaled $189 million, or $0.90 per share. This compares with $167 million, or $0.77 per share, last year.
Excluding items, Masco Corp. reported adjusted earnings of $204 million or $0.97 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.03 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 3.3% to $1.917 billion from $1.983 billion last year.
Masco Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $189 Mln. vs. $167 Mln. last year. -EPS: $0.90 vs. $0.77 last year. -Revenue: $1.917 Bln vs. $1.983 Bln last year.
