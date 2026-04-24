Masco hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Masco lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Masco 1,92 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at