Masco Aktie
WKN: 856632 / ISIN: US5745991068
|
15.09.2026 15:53:42
Masco Names Yaron Ben David Chief Technology And AI Officer
(RTTNews) - U.S. home-improvement products maker Masco Corp. (MAS), on Tuesday announced the appointment of Yaron Ben David as Chief Technology and AI officer, effective September 15, 2026, a newly created role reflecting the company's push to expand its technology and artificial intelligence capabilities.
Ben David will report to CEO Jon Nudi and join Masco's executive committee. The company said the role brings enterprise technology, data and AI under one leader to help scale innovation, boost productivity and create value across its brands.
Yaron Ben David previously served as chief digital officer at Standard Industries, leading AI, data, cybersecurity and digital transformation initiatives. He also held senior leadership positions in Israel's Unit 8200, the Israel Defense Forces' intelligence and cyber organization.
On the NYSE, shares of Masco are currently losing 1.38 percent, changing hands at $68.45.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Masco Corp.
|
09.09.26
|S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Masco-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.09.26
|S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Masco-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.08.26
|S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Masco von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
19.08.26
|S&P 500-Wert Masco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Masco-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Masco von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Masco-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Masco Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Masco Corp.
|59,00
|-1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche geben im Dienstagshandel etwas nach. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.