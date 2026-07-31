Masco präsentierte Quartalsergebnisse

Masco hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Masco 1,28 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,88 Prozent zurück. Hier wurden 1,99 Milliarden USD gegenüber 2,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at