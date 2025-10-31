Masco stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Masco äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Masco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,770 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 1,92 Milliarden USD, gegenüber 1,98 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at