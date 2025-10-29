Masco Aktie
WKN: 856632 / ISIN: US5745991068
|
29.10.2025 12:20:55
Masco Trims FY25 Outlook; Declares Dividend - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Wednesday, Masco Corp. (MAS) trimmed its earning and adjusted earnings guidance for the full-year 2025.
For fiscal 2025, the company now projects earnings in a range of $3.84 to $3.89 per share and adjusted earnings in a range of $3.90 to $3.95 per share. Previously, the company expected earnings in the range of $3.87 to $4.07 per share and adjusted earnings in the range of $3.90 to $4.10 per share.
On average, analysts polled expect the company to report earnings of $4.04 per share on a net sales decline of 2.53 percent to $7.63 billion for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.
Masco's Board of Directors also declared a quarterly dividend of $0.31 per common share, payable on November 24, 2025 to shareholders of record on November 7, 2025.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Masco Corp.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Masco-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: Masco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|S&P 500-Wert Masco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Masco-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
15.10.25
|S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Masco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Masco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25