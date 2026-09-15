Russian Aktie

Russian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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15.09.2026 19:23:28

'Masha and the Bear': Ukraine sanctions Russian cartoon

Ukraine has imposed sanctions on the hit Russian children's cartoon "Masha and the Bear," a step towards banning it. The culture minister called the show propaganda. Russia said the move showed Kyiv's "ugly nature."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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