Mashreqbank PSC präsentierte Quartalsergebnisse

Mashreqbank PSC ließ sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mashreqbank PSC die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,41 AED präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mashreqbank PSC ein EPS von 15,67 AED je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Mashreqbank PSC 5,00 Milliarden AED umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,83 Milliarden AED umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 32,98 AED. Im Vorjahr hatte Mashreqbank PSC 44,45 AED je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 24,19 Milliarden AED – ein Plus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Mashreqbank PSC 24,00 Milliarden AED erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at