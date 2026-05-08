Masimo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Masimo äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -3,120 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,49 Prozent auf 403,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 372,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at