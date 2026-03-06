Brookdale Senior Living Aktie
WKN: A0HL7W / ISIN: US1124631045
|
06.03.2026 15:42:34
Mason Capital Bets Big on Brookdale Senior Living, Adds 1.1 Million Shares, According to Recent SEC Filing
Mason Capital Management disclosed a buy of 1,109,977 shares of Brookdale Senior Living (NYSE:BKD) in its February 17, 2026, SEC filing, with an estimated transaction value of $10.91 million based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing dated February 17, 2026, Mason Capital Management increased its holding in Brookdale Senior Living by 1,109,977 shares. The estimated transaction value, based on the average closing price during the quarter, was $10.91 million. The fund’s position in Brookdale Senior Living rose in quarter-end value by $17.72 million, a figure that reflects both additional shares bought and underlying price appreciation.Trade direction: buy; post-trade stake is 6.89% of 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
