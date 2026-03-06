Brookdale Senior Living Aktie

Brookdale Senior Living für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HL7W / ISIN: US1124631045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 15:42:34

Mason Capital Bets Big on Brookdale Senior Living, Adds 1.1 Million Shares, According to Recent SEC Filing

Mason Capital Management disclosed a buy of 1,109,977 shares of Brookdale Senior Living (NYSE:BKD) in its February 17, 2026, SEC filing, with an estimated transaction value of $10.91 million based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing dated February 17, 2026, Mason Capital Management increased its holding in Brookdale Senior Living by 1,109,977 shares. The estimated transaction value, based on the average closing price during the quarter, was $10.91 million. The fund’s position in Brookdale Senior Living rose in quarter-end value by $17.72 million, a figure that reflects both additional shares bought and underlying price appreciation.Trade direction: buy; post-trade stake is 6.89% of 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 1&1 AG

mehr Nachrichten