Mason Capital Takes New Position in BORR Stock, Buys 2.2 Million Shares, According to Recent SEC Filing
On February 17, 2026, Mason Capital Management LLC disclosed a new position in Borr Drilling Limited (NYSE:BORR), acquiring 2,182,136 shares in an estimated $8.79 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Mason Capital Management LLC established a new position in Borr Drilling Limited, purchasing 2,182,136 shares. The estimated transaction value was $8.79 million based on the average share price during the filing quarter. The fund’s quarter-end stake in Borr Drilling Limited was valued at $8.79 million, with nine total positions reported.Mason Capital’s new position in Borr Drilling Limited represented 1.57% of its reportable assets under management as of December 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
