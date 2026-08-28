Masoval AS Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Masoval AS Registered ließ sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Masoval AS Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,22 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Masoval AS Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,860 NOK vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 647,8 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 689,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at