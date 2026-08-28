|
28.08.2026 06:31:29
Masoval AS Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Masoval AS Registered ließ sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Masoval AS Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,22 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Masoval AS Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,860 NOK vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 647,8 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 689,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX vor ruhiger Eröffnung -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fester
Der heimische Aktienmarkt dürfte wenig verändert starten, während der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen erwartet wird. Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende nach oben.