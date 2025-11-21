Masoval AS Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Masoval AS Registered präsentierte am 18.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 NOK gegenüber 0,470 NOK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 404,6 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 492,5 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at