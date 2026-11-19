Masoval AS Registered lud am 17.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,280 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Masoval AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 573,1 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 41,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at