Masraf al Rayan (QSC) Partly paid legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Masraf al Rayan (QSC) Partly paid hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,04 QAR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Masraf al Rayan (QSC) Partly paid mit 0,040 QAR je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,14 Prozent zurück. Hier wurden 2,21 Milliarden QAR gegenüber 2,36 Milliarden QAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at