Maßgeschneiderte Strategien bewähren sich auch im Jahr 2023!

Die Nettorendite des verwalteten Investui Kontos für 2023 liegt derzeit bei +59,4 %.Kunden, die am 1. Januar 25.000 € angelegt haben, haben jetzt 39.838 €. Dieses Ergebnis spricht für sich selbst. Es ist offensichtlich, dass sich die Diversifizierung über vier Strategien und vier Instrumente (DAX, S&P 500, GBP/USD und Gold) auszahlt.

Mit diesem außergewöhnlich starken Ergebnis im Oktober, nach einem etwas schwächeren Sommer, ist das Konto nun wieder auf seinem Höchststand. Die Renditen 2023 des DAX und des S&P 500 liegen bei +9,6% bzw. +12,9%. Investui schneidet mit +59,4% deutlich besser ab.









Der luxemburgische Vermögensverwalter Investui nutzt akademisch belegte Markteffekte, um das Geld seiner Kunden anzulegen. Investui nutzt Strategien für DAX, S&P500 sowie Gold und GBP/USD. Für Privatkunden ist ein verwaltetes Konto schon ab 10.000 EUR möglich.

Sie wollen wissen, was sich hinter Investui verbirgt? Wie Sie Markteffekte selbst nutzen können?





Über Investui

Investui ist ein Service für Anleger, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, aber nur begrenzte Zeit investieren können. Ob Gold, Währungen oder Börsenindizes – die Strategien, die bei Investui zum Einsatz kommen, nutzen Markteffekte wie den Turnaround-Tuesday-Effekt, um für die Nutzer das Optimum aus ihrem Investment herauszuholen. Markteffekte sind Preismuster, welche zu ganz bestimmten Zeiten eintreten. So steigt der Preis für Gas beispielsweise, wenn der Winter bevorsteht. Der Goldpreis ist ein anderes Beispiel. Er steigt normalerweise am Freitag, weil Gold von Institutionen als „Versicherung“ gegen unerwartete Ereignisse am Wochenende gekauft wird.

Die Funktionsweise von Investui ist für die Nutzer insbesondere über das verwaltete Konto denkbar einfach. In diesem Rahmen werden die Strategien fortlaufend automatisiert für die Kunden umgesetzt. Somit profitieren Kunden kontinuierlich von verheißungsvollen Zeitpunkten durch kurzfristige Transaktionen, die als Diversifikation zu klassischen Buy&Hold-Strategien eingesetzt werden. Für die Investoren, die das Ruder nicht ganz aus der Hand gegeben wollen, bleibt die einfache Umsetzung über ein selbstverwaltetes Konto.

Investui (Ihre Investments) ist eine Marke und ein Service des preisgekrönten Brokers WH SelfInvest. WH SelfInvest ist bekannt für seinen ausgezeichneten Service und betreut seit 1998 private Investoren. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



