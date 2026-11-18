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18.11.2026 06:31:28
Massimo Group Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Massimo Group Registered lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Massimo Group Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 17,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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