Massimo Group Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Massimo Group Registered hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Massimo Group Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,050 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Massimo Group Registered 12,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at