Massimo Group Registered Shs Aktie

Massimo Group Registered Shs

WKN DE: A3EX71 / ISIN: US57628N1019

23.12.2025 20:08:15

Massimo Group Shares Slide 25% As Investors React To Dealer Network Update

(RTTNews) - Massimo Group (MAMO) shares fell sharply on Tuesday, declining 24.71 percent, or $1.29, to $3.93, after the company issued an update on its dealer network momentum, organizational expansion, and strategic initiatives ahead of expected dealer-led growth in 2026. The powersports vehicle and electric mobility solutions manufacturer highlighted continued expansion of its authorized dealer footprint across key U.S. markets in 2025, noting that dealer network development remains a core pillar of its long-term growth strategy. Massimo Group was trading at $3.93, down from a previous close of $5.22 on the Nasdaq. The stock opened at $3.88 and moved between $3.30 and $4.26 during the session. Trading volume reached about 1.49 million shares, well above the average daily volume of roughly 95,760 shares. The stock has traded in a 52-week range of $1.84 to $5.39.

Massimo Group Registered Shs

Massimo Group Registered Shs 3,76 -27,97%

