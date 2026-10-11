Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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11.10.2026 17:20:00
Massive Ausfälle bei Yandex nach ukrainischen Angriffen
Das russische Internetunternehmen Yandex erleidet massive Ausfälle. Das macht sich für örtliche Internetnutzer bemerkbar.
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Nachrichten zu Nebius
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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08.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
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07.10.26
|Börse New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.