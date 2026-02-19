Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
19.02.2026 17:00:00
Massive Clean Energy Expansion Could Send This AI Energy Stock Surging
NextEra Energy (NYSE: NEE) combines regulated utility stability with one of the largest renewable energy pipelines in North America. This video explores why steady earnings growth, rising dividends, and the scale of clean energy could reward patient investors over time.Stock prices used were the market prices of Feb. 6, 2026. The video was published on Feb.13, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
