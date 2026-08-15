easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
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15.08.2026 13:28:10
Massive Flugausfälle bei EasyJet in Frankreich wegen Streiks
Berichten zufolge wurden bereits mehr als 100 Verbindungen gestrichen. Das Kabinenpersonal protestiert vor allem gegen kurzfristige Änderungen ihrer DienstpläneWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu easyJet plc
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15.08.26
|Frankreich: Massive Flugausfälle bei EasyJet wegen Streiks (dpa-AFX)
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13.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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07.08.26
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07.08.26
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