KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
05.02.2026 04:18:03
Massive KI-Investitionen geplant: Google-Mutter Alphabet übertrifft Markterwartungen
Während an den Börsen der Ausverkauf von Tech-Titeln weitergeht, legt Google-Mutter Alphabet glänzende Umsatz- und Gewinnzahlen vor. Weil der Konzern unerwartet massiv in KI investieren will, geht der Aktienkurs auf Achterbahnfahrt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
