AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
23.06.2026 14:15:00
Massive News: AMD AI Growth Sparks $120B Market Ambition
AMD (NASDAQ: AMD) is riding a wave of AI-driven data center growth. Record profits and 57% segment revenue growth prove the business is executing on its $120B long-term bet. But margins and execution pace will determine if the stock can justify its current valuation.Stock prices used were the market prices of June 12, 2026. The video was published on June 22, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
17.06.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
|
15.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende deutlich im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
15.06.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 springt am Mittag deutlich an (finanzen.at)
|
15.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)