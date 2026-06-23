AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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23.06.2026 14:15:00

Massive News: AMD AI Growth Sparks $120B Market Ambition

AMD (NASDAQ: AMD) is riding a wave of AI-driven data center growth. Record profits and 57% segment revenue growth prove the business is executing on its $120B long-term bet. But margins and execution pace will determine if the stock can justify its current valuation.Stock prices used were the market prices of June 12, 2026. The video was published on June 22, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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