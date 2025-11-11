AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
11.11.2025 15:00:00
Massive News: AMD Stock Could Soar After This Earnings Beat
AMD (NASDAQ: AMD) just crushed its Q3 earnings, posting 36% revenue growth and a "strong buy" rating from analysts with a new-high target price. With explosive demand for artificial intelligence, gaming, and data center chips, AMD may be entering its next major growth cycle.Stock prices used were the market prices of Nov. 5, 2025. The video was published on Nov. 10, 2025.
