Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
14.01.2026 11:00:00
Massive News: Nebius Launches AI Cloud 3.1 With Blackwell Ultra
Nebius (NASDAQ: NBIS) is scaling fast with next-generation AI infrastructure, Blackwell deployments, and global cloud expansion. If the company executes well and demand for supercomputing capacity continues rising, Nebius could deliver meaningful upside for long-term investors watching the AI infrastructure boom.Stock prices used were the market prices of Dec. 29, 2025. The video was published on Dec. 29, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
Analysen zu Nebius
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 832,00
|-0,32%
|Nebius
|88,50
|1,14%