NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.04.2026 16:30:00
Massive News: Nvidia Just Proved Its Growth Story Is Still Intact
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is stuck in a rare clash between macro fear and explosive AI demand. I break down why hedge funds dumped the stock, what Wall Street may be missing, and why this pullback could be a major opportunity if sentiment turns.Stock prices used were the market prices of April 10, 2026. The video was published on April 16, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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