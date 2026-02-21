:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
21.02.2026 17:00:00
Massive News: Pfizer's 6% Dividend Could Be Safer Than You Think
Pfizer (NYSE: PFE) offers a rare mix of scale, stability, and a 6% dividend yield that few large caps can match. With steady cash flow, modest valuation, and analyst upside, this defensive giant may be quietly positioning for a rebound. I explore whether this is a true income opportunity or a misunderstood value play in 2026.Stock prices used were the market prices of Feb. 13, 2026. The video was published on Feb. 19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!