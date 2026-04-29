Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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29.04.2026 13:30:00

Massive News: Rocket Lab Just Won a $190 Million Defense Deal

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) is building a much bigger space business through defense contracts, acquisitions, satellite systems, and Neutron. The upside case is powerful, but the stock's premium valuation means execution matters more than ever. This breakdown considers whether the company's momentum can support more gains or whether investors should wait for a better price.Stock prices used were the market prices of April 25, 2026. The video was published on April 28, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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