Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
14.11.2025 15:15:00
Massive News: SoundHound AI Just Raised Its Outlook
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) just posted record-breaking growth and raised its 2025 outlook, signaling a strong trajectory toward profitability. The company could soon surprise investors as it cements its role in the next wave of artificial intelligence innovation.Stock prices used were the market prices of Nov. 10, 2025. The video was published on Nov. 12, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoundHound AImehr Nachrichten
|
07.11.25
|SoundHound-Aktie volatil: Anleger trotz Umsatzsprung nicht überzeugt (finanzen.at)
|
06.11.25
|Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.10.25
|GNW-News: Apivia Courtage führt mit der SoundHound-Plattform Amelia 7 agentische KI in seinen Kontaktzentren ein (dpa-AFX)
|
08.08.25
|SoundHound-Aktie sehr gefragt: SoundHound mit kräftigem Umsatzsprung (finanzen.at)
|
07.08.25
|Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: SoundHound AI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SoundHound AImehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 658,00
|-0,82%
|SoundHound AI
|12,17
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.