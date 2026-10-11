Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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11.10.2026 03:52:32
Massive News for Alphabet Stock and Constellation Energy Stock Investors
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) signed a deal with Constellation Energy (NASDAQ: CEG) that is worth billions of dollars over several years.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 7, 2026. The video was published on Oct. 9, 2026.
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Nachrichten zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
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09.10.26
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09.10.26
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|Deutsche Bank AG
|16.02.26
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|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
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|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
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