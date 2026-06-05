Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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05.06.2026 02:26:45
Massive News for Alphabet Stock Investors!
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) will raise roughly $80 billion in an equity offering.*Stock prices used were the afternoon prices of June 2, 2026. The video was published on June 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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