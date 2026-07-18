Lucid Aktie

Lucid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039

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18.07.2026 05:34:01

Massive News for Lucid Stock Investors!

Rumors surfaced suggesting Lucid (NASDAQ: LCID) was considering bankruptcy, but the company refuted those claims.*Stock prices used were the afternoon prices of July 14, 2026. The video was published on July 16, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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