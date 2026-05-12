NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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12.05.2026 14:30:00

Massive News for Marvell Stock Investors: Nvidia Just Changed the Story

Marvell (NASDAQ: MRVL) is becoming a bigger part of the AI infrastructure build-out, helped by growth in custom silicon, rising data center revenue, and a strategic partnership with Nvidia (NASDAQ: NVDA). The upside case is getting stronger, but the stock's huge rally raises a serious question: has the market already priced in too much?Stock prices used were the market prices of May 2, 2026. The video was published on May 9, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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