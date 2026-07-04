Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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04.07.2026 14:15:00
Massive News for Meta Stock Investors!
The company will be renting excess computing capacity, and that is big news for two reasons.*Stock prices used were the afternoon prices of July 1, 2026. The video was published on July 3, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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