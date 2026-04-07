Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
07.04.2026 22:25:34
Massive News for Tesla Stock Investors
Tesla (NASDAQ: TSLA) reported lower-than-expected quarterly car deliveries and energy numbers.*Stock prices used were the afternoon prices of April 3, 2026. The video was published on April 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
07.04.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.04.26
|JPMorgan mahnt zur Vorsicht: Tesla-Aktie mit Abwärtspotenzial von bis zu 60 Prozent (finanzen.at)
|
06.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.04.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
06.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.04.26
|Tesla-Aktie: Morgan Stanley sieht Robotaxi-Sparte vor dem Durchbruch (finanzen.at)
|
06.04.26
|Analyst trotz schwacher Auslieferungszahlen bullish für Tesla-Aktie (dpa-AFX)