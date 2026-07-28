Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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28.07.2026 02:33:38
Massive News for Uber Stock Investors
Uber's (NYSE: UBER) relationship with Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Waymo is deteriorating.*Stock prices used were the afternoon prices of July 24, 2026. The video was published on July 26, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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