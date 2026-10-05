Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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06.10.2026 00:09:15
Massive Update for Home Depot Stock Investors
The home improvement industry has undergone unprecedented circumstances over the previous decade.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 1, 2026. The video was published on Oct. 3, 2026.
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