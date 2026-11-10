Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
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10.11.2026 09:12:02
Massiver Stellenabbau: Vodafone Deutschland macht schlechtere Geschäfte
Jede fünfte Stelle soll im deutschen Vodafone-Konzern wegfallen. Es soll verstärkt KI eingesetzt werden. Der Umsatz im ersten Halbjahr stieg lediglich schwachWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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