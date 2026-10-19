Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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19.10.2026 07:37:17
Maßnahme zur Kostensenkung: Bericht: VW will weltweit viele Gehälter einfrieren
Nach dem geplanten Abbau von weiteren 50.000 Stellen nimmt Volkswagen laut einem Bericht nun auch die Vergütung ins Visier. Für viele Beschäftigte könnten Lohnerhöhungen jahrelang ausfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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