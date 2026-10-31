MasTec Aktie
WKN: 861257 / ISIN: US5763231090
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31.10.2026 16:26:15
MasTec: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 30, 2026, MasTec (NYSE:MTZ) announced record quarterly revenue of $5.15 billion alongside a $24.5 billion backlog. Rapid expansion across utility power delivery and data center infrastructure positions the company to capture long-term demand as national electricity needs surge.
Three key takeaways from management highlight where the business is headed.
Power Delivery drives top-line expansion as electric utilities scale up grid modernization investments. Organic book-to-bill, which measures new order intake relative to completed revenue without acquisitions, exceeded 1.5x for the segment.
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Nachrichten zu MasTec
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28.10.26
|Ausblick: MasTec zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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29.07.26
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Analysen zu MasTec
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