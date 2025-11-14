Mastech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mastech hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mastech ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 48,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at