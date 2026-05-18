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18.05.2026 06:31:29
Mastech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mastech präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mastech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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