Mastek mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mastek hat am 17.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 34,25 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 26,24 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,46 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 9,05 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 130,45 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mastek 121,78 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 36,99 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 34,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at