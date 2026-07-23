Mastek stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mastek gab am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34,16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,75 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 9,85 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mastek 9,11 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at